Wenn Corona zum doppelten „Bummerl“ wird

Deshalb plädiert Markus Kern auf eine rasche Öffnung der Gastronomie, „damit es die Leute nicht in Massen zum Feiern in die Keller, Garagen und Partyräume treibt! “Es hat nie eine nachvollziehbare Begründung gegeben, warum die Gastronomie zusperren musste. Mit all den umgesetzten Vorschriften wäre alles in der Gastro sicherer und kontrollierbarer„, beteuert der 49-Jährige.