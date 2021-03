Steinmeier: Maskendeals sind „Gift für Demokratie“

Vertrauen in Staat erschüttert

Er betonte dabei, dass es dabei um sehr viel mehr als individuelles Fehlverhalten gehe: „Es geht nicht nur um das Vertrauen in die Integrität Einzelner - es geht um das Vertrauen in die Integrität des Staates und seiner Institutionen.“ Er rief „um der Demokratie willen“ alle im Bundestag vertretenen Parteien dazu auf, „nicht nur schnell, sondern vor allem belastbar zu klären, ob weitere Fälle zu befürchten sind“. Das sei dringlicher denn je, so Steinmeier bei einem digitalen Kongress der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.