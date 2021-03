Präsident Biden setzt Corona-Hilfspaket in Kraft

Hilfen kommen bei Bevölkerung gut an

US-Finanzministerin Janet Yellen hält das Risiko langfristiger Folgen für die amerikanische Bevölkerung für größer als das Inflationsrisiko. Und in der Bevölkerung kommen die neuen Hilfen gut an, wie Umfragen der vergangenen Tage gezeigt haben. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass Biden im Rahmen einer „Hilfe ist da“-Tour bei den Bürgern im Land für das Hilfspaket werben will. Kommende Woche Freitag will er nach Atlanta im US-Staat Georgia reisen.