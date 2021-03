Erfolgshungriger Pauger will Siege bei WM-Rennen

Bis dahin sind momentan noch drei andere Wettkämpfe anvisiert. „Meinen Saisonauftakt habe beim Europacup am 18. April im spanischen Melilla geplant“, verrät Pauger, der Mitte Mai auch in Caorle (It) im Europacup antreten will. Das erste „richtige“ Highlight: Der Weltcup am 30. Mai in Arzachena (It). Dort hatte Leon im vergangenen Oktober mit Rang elf sein bislang bestes Weltcupergebnis geholt.