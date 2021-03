Verhetzung: Martin Rutter in Klagenfurt verurteilt

Der frühere Kärntner Landtagsabgeordnete Martin Rutter, der erst kürzlich bei einer Großdemo in Wien als Anti-Corona-Aktivist dabei war - und festgenommen wurde -, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt von Richterin Sabine Roßmann wegen Verhetzung schuldig gesprochen worden. Der 38-Jährige bestritt jegliche Schuld, seine Aussagen hätten sich ausschließlich gegen Pädophile gerichtet. Er wurde nicht rechtskräftig zu vier Monaten bedingt und einer Geldstrafe verurteilt.