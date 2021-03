Virologe erwartet EU-Zulassung von „Sputnik V“

Auf eine Zulassung des russischen Covid-19-Impfstoffs „Sputnik V“ auch in der Europäischen Union setzt die Ständige Impfkommission (kurz STIKO) in Deutschland. „Das ist ein guter Impfstoff, der vermutlich auch irgendwann in der EU zugelassen wird“, so STIKO-Chef Thomas Mertens. „Die russischen Forscher sind sehr erfahren mit Impfungen. ,Sputnik V‘ ist clever gebaut“, sagt der renommierte Virologe.