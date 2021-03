Frau parkte Pkw alkoholisiert im Straßenbankett

Eine 37-jährige Tennengauerin lenkte am Dienstag Abend ihr Fahrzeug auf der B159 aus Richtung Kuchl kommend in Fahrtrichtung Salzburg. Die Lenkerin wollte mit dem PKW rechts einbiegen. Laut eigenen Angaben tat sie dies „allerdings zu früh“ und geriet in weiterer Folge auf Höhe der dortig etablierten Bushaltestelle in das Straßenbankett. Das Fahrzeug blieb „stecken“.