Klimaretter brauchen keine „Atombombe“!

Zehn Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima in Japan ist die Welt noch immer nicht frei von Atomkraftwerken, geschweige denn Nuklearwaffen. Im Gegenteil, auch in Österreichs unmittelbarer Nachbarschaft: In Tschechien hat die Atombehörde am Montag - unter Protesten aus Österreich - zwei neue Reaktoren in Dukovany genehmigt, und auch für das AKW Temelin spuken Ausbauideen umher.