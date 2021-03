George Clooney: Kultrolle sorgt für Ärger mit Amal

„Hat mir Boden unter Füßen weggerissen“

Laut Clooney gab es in der Beziehung bislang nur eine Person, die vor Ehrfurcht erstarrt ist. Nämlich er selbst, als er die britische Menschenrechts-Anwältin zum ersten Mal sah, berichtete „Enterpress News“: „Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich war atemlos. Sie war so intelligent, witzig, wunderschön und nett.“ Weshalb er weniger als ein Jahr brauchte, um Amal zu heiraten: „Ich weiß, dass viele in der Welt davon überrascht waren - aber niemand mehr als ich!“