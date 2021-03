Corona: Bayern verlängert Quarantäne für Tiroler

Auch Wien und das Burgenland betroffen

Innerhalb Österreichs wurde in Wien und im Burgenland die Quarantänezeit für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ausgeweitet. Kontaktpersonen müssen nun in den beiden Bundesländern 14 Tage in behördlich angeordnete Absonderung. Grund dafür ist auch hier die britische Virusvariante B.1.1.7, die ansteckender und infektiöser ist.