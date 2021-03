Ernüchterung am neuen Grün

Das hatte sich der GAK anders vorgestellt: Bei der Sonntags-Matinee der Zweiten LIga gegen Schlusslicht Young Violets gab´s für das Plassnegger- Team nur ein torloses torloses Remis. Stürmer Zubak hatte in der Anfangsphase zwei Chancen zur Führung, konnte diese aber nicht nützen. Danach entwickelte sich ein MIttelfeldgeplänkel, in dem die Rotjacken ohne den kranken Martin Harrer und den am Knie blessierten Marco Gantschnig keine zwingenden Möglichkeiten in Zählbares verwandeln konnten.