Sparring mit Weltmeister für ein EM-Ticket

Locker und bereit für den Start

Die aktuelle Form scheint zu passen. „Die Vorbereitungen waren richtig gut“, sagte der 22-Jährige. Ein wichtiger Baustein war ein Höhentrainingslager im US-Bundesstaat Arizona. Vor rund drei Wochen folgte dann ein Vorbereitungswettkampf, bei dem er „eigentlich relativ zufrieden“ war und bereits nahe an seine Bestzeiten herankam. „Ich würde sagen, ich bin gut drauf. Hab’ einen freien Kopf und denk’ nicht zu viel darüber nach“, erklärte Opatril: „Bisher bin ich noch relativ entspannt.“ Mit dabei wird auch sein Glücksbringer sein – ein Marienkäfer, der schon Papa Stefan Opatril bei wichtigen Ereignissen begleitet hat.