Favoritensiege in der Montafoner Traumkulisse

Bis zur WM muss alles versucht werden!

Wie schnell es in dieser Sportart gehen kann, zeigen aber zwei Beispiele: So hätte kaum einer geglaubt, dass Satoshi Furuno (Jap) bei Olympia als Vierter nur knapp an einer Medaille vorbeifährt. Oder der 21-jährige Kaleb Barnum (Kan) beim Heimweltcup in Craigleith Zweiter wird, nachdem er zuvor Rang 22 in Serbien als bestes Resultat stehen hatte. Wer sagt, dass so etwas nicht auch im ÖSV-Team möglich ist? Im Idealfall bei der Heim-WM 2027 im Montafon. Eines ist klar: Wird seitens des Verbands nicht alles versucht und investiert, so ein „Wunder“ Realität werden zu lassen, müsste man sich das vorwerfen lassen.