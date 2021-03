Der Machtkampf in der Tiroler Volkspartei

Walser ruderte zurück

Auch in Tirols VP brodelt es. Primär intern. So passiert einmal mehr diese Woche, als WK-Präsident Christoph Walser LH Günther Platter empfahl, die Tourismusagenden abzugeben, da dieser mit der Bewältigung der Corona-Krise mehr als genug zu tun hätte und Tirols Tourismus so zu wenig politisches Gewicht bekomme. Gesagt, aber natürlich von Platter nicht getan, maximal zur Kenntnis genommen. Schon tags darauf ruderte Walser zurück, nachdem er im Landhaus wohl eine Kopfwäsche erhalten haben dürfte.