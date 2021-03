Wut nach Brandanschlag auf Wiener Trafikantin (35)

Verdächtiger schweigt

Mit schwerer Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am ganzen Körper wurde das Opfer am Freitag ins Spital eingeliefert. Zuvor betrat ihr Ex-Freund die kleine Trafik in der Nussdorfer Straße. Was er zu ihr sagte, bevor er einen Behälter nahm, die Frau mit brennbarer Flüssigkeit übergoss und anzündete, ist unklar. Der mutmaßliche Täter, der selbst die Polizei rief, nachdem mit Fotos nach ihm gefahndet worden war, konnte von der WEGA gefasst werden. Seither schweigt er eisern über das Motiv für die grausame Tat, zeigte sich aber am Samstagabend zumindest hinsichtlich der Tat geständig.