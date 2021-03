Die Feuerwehr hat gewählt

In sieben Gemeinden muss die Wahl jedoch neu ausgeschrieben werden. In Kirchfidisch, Moschendorf und St. Andrä fanden sich keine Kandidaten für den Kommandanten und den Stellvertreter. In Rohrbrunn, Lindgraben, Markt St. Martin und Neudörfl konnte jeweils eine der beiden Positionen nicht besetzt werden. In diesen Gemeinden will das Landesfeuerwehrkommando nun auf Gespräche setzen.