Asylquartier des Bundes als Beutelager

Ermittelt wird schon länger gegen eine Bande, die auf Einbrüche in Wohnhäuser im Bezirk Eisenstadt spezialisiert ist. Oft waren die Tatorte nahe Bahnhöfen. Mehr als ein Dutzend Coups dürften diese Kriminellen bereits verübt haben. Den letzten Versuch, ein Haus auszuräumen, unternahmen die Einbrecher am Mittwochabend in Wulkaprodersdorf. Eine aufmerksame Nachbarin schlug Alarm. Kurz danach hielt eine Polizeistreife zwei Verdächtige an. Die Georgier hatten nicht nur Tatwerkzeug bei sich, bei der Durchsuchung ihrer Zimmer stießen die Beamten auf Beutestücke. Untergebracht sind die mutmaßlichen Täter in einem Asylquartier des Bundesministeriums für Inneres in Klingenbach. Ermittlungen sind im Gang.