Linzer Gastronomen „garteln“ künftig gemeinsam

Initiativen auch in Steyr und Wels

Auch in Steyr wird auf die Schanigarten-Gebühr verzichtet. Für SP-Stadtchef Gerald Hackl, der eine Öffnung der Gastronomie herbeisehnt, ist das ein gezieltes Signal, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Leben in der Stadt wieder in Schwung zu bringen. In Wels ist die Gebührenfrage noch nicht restlos geklärt. „Es gibt schon einige Anfragen für neue Schanigärten“, so FP-Bürgermeister Andreas Rabl.