Rätselhafte Geldflüsse: Ex-FP-Mandatar vor Gericht

Flugzeug für Marsalek bestellt

Schellenbacher sagt dazu, er habe zwar ein Flugzeug bestellt, damit aber keine Fluchthilfe geleistet. Gegen Marsalek gab es damals, im Juni 2020, noch keinen Haftbefehl. Untersucht wird von den Behörden auch der Verdacht der Korruption in Schellenbachers Umfeld. Ukrainische Oligarchen sollen für den Parlamentssitz Zahlungen an die FPÖ geleistet haben, was von allen Beteiligten bestritten wird.