Geschäftsmann schildert 10-Mio.-Deal um FPÖ-Mandat

Wie kam Schellenbacher zu seinem Mandat?

Am darauffolgenden Tag sei dann Thomas Schellenbacher, der angebliche Vertrauensmann der ukrainischen Geschäftsleute, als Kandidat auf der Wiener Landesliste für die Nationalratswahl präsentiert worden. Wie Neumayer gegenüber Ö1 schilderte, sollten zwei Millionen an Strache, zwei an Fichtenbauer, zwei an ihn selbst und die restlichen vier Millionen an die Partei gehen. Dies alles sei freilich ausschließlich mündlich vereinbart worden.