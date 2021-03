Cup-Frust und Verletzungspech setzen Sturm zu

Nach dem 0:4-Cup-Out gegen Red Bull Salzburg am Mittwoch bleibt Sturm nicht lange Zeit, sich wieder aufzurichten. Samstag (17) steigt der nächste Tanz in der Fußball-Bundesliga bei der WSG Tirol. Vor dem Auswärtsmatch sprach ein anfangs gefrusteter Trainer Christian Ilzer, der nebst Schiri-Fehlentscheidungen auch noch einiges an Verletzungspech zu verdauen hat, mit der „Krone“.