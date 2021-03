Winston Churchills Patschen werden versteigert

Fans des früheren britischen Premierministers Winston Churchill können in London bald Hausschuhe aus dessen Besitz ersteigern. Das Auktionshaus Bellmans in der Grafschaft West Sussex rechnet bei der Versteigerung am 9. März mit bis zu 15.000 Pfund (umgerechnet knapp als 17.400 Euro) für die Samtpantoffeln des Politikers, auf denen in Gold dessen Initialen gestickt sind. Auch ein Brandyglas soll den Besitzer wechseln.