Jolie verkauft Pitt-Geschenk für 11,5 Mio. Dollar

Dreifacher Grund zur Freude für Jolie

Für Jolie gibt es nun gleich dreifachen Grund zur Freude: Nicht nur, dass sie sich von einem Erinnerungsstück an ihren Ex getrennt hat, hatten Experten zuvor den Wert des Churchills auf nur 3,4 Millionen Dollar geschätzt. In der Versteigerung brachte das Gemälde nun aber mehr als die dreifache Summe. Und da das wervolle Stück einst ein Geschenk an Jolie war, muss diese den Erlös im Scheidungsverfahren auch nicht mit ihrem Ex teilen.