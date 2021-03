Ivona Dadic: Ärger über Auftakt-Chaos verflogen

„Zum Glück bin ich schon am Dienstag angereist, sonst wäre die Anpassung hier in Torun vielleicht noch schlimmer geworden“, erzählte Ivona Dadic, die über München und Frankfurt um 15 Uhr in Warschau gelandet war - aber erst um halb zwölf im Teamhotel von Torun war. Grund: In der Torun Arena hatte sie fünf Stunden in einer kalten Tiefgarage auf ihren Corona-Test und dem anschließenden (negativen) Ergebnis warten müssen. So kam sie erst kurz vor Mitternacht aufs Einzelzimmer ihres Hotels.