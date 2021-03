Einzelhandel mit dem stärksten Einbruch in der EU

Versandhandel konnte zulegen

In der EU betrug das Minus demnach 5,1 Prozent. Im Jahresvergleich fielen die Umsätze in der Euro-Zone um 6,4 Prozent, in der EU um 5,4 Prozent. In Österreich war der Rückgang mit minus 16,6 Prozent jedoch am stärksten in der EU.