Barcelona nach 3:0-Sieg gegen Sevilla im Finale!

Kurz vor dem 2:0 hatte auf Seiten von Sevilla der Brasilianer Fernando Gelb-Rot gesehen. Diese Überzahl nutzte Barcelona früh zu Beginn der Verlängerung, als der in der 89. Minute eingewechselte Braithwaite mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte. In der 103. Minute wurde dann auch noch Luuk de Jong ausgeschlossen. Den zweiten Finalisten ermitteln an diesem Donnerstag UD Levante und Athletic Bilbao, die sich im Hinspiel mit einem 1:1 getrennt hatten.