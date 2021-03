Zwei Tourengeher bei Abstürzen schwer verletzt

Der 51-jährige Österreicher unternahm mit einem Bekannten eine Tour zum Habicht in Gschnitz. Auf einer Seehöhe von etwa 3000 Metern dürfte sich der 51-Jährige mit seinen Steigeisen verfangen haben und dadurch gestürzt sein. In der Folge rutschte der Mann rund 200 Meter über eine stark verspurte und gefrorene Schneerinne ab, bevor er schwer verletzt in steilem Gelände liegen blieb. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber per Tau geborgen und ins Krankenhaus transportiert.