Blitz-Antrag für Kreisel in Salzburger Innenstadt

Ab Juli soll der Kreisverkehr fertig und die unendliche Geschichte des „Kranzlfahrens“ in der Salzburger Altstadt beendet sein. Dafür legt die Stadt jetzt den Turbo ein: Am Mittwoch kam der neue Amtsbericht, der wurde gleich für die Tagesordnung des Bauausschusses am Donnerstag nachgereicht. Das sorgt auch wieder für Kritik.