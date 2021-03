Sensation durch SKN St. Pölten in Champions League

Das Frauenteam des SKN St. Pölten hat in der Champions League in Malmö ein überraschendes Remis geholt! Österreichs Meister lag am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Rekordmeister FC Rosengaard bis zur 94. Minute in Führung, musste sich aber noch mit einem 2:2 (1:0) begnügen.