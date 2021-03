Verheerende Bilanz nach zehn Jahren Syrien-Krieg

In diesem März ist es zehn Jahre her, dass es aufgrund des Arabischen Frühlings zu Massenprotesten in Syrien gekommen war, die schließlich in einen bis heute andauernden Bürgerkrieg gegen das totalitäre Regime von Präsident Bashar al-Assad mündeten. Die verheerende Zahlenbilanz lautet: 600.000 Tote und bis zu 13 Millionen vertriebene Menschen. Bisher verursachte der bewaffnete Konflikt außerdem Kosten in der Höhe von etwa einer Billion Euro (1000 Milliarden Euro).