Amnesty ortet Kriegsverbrechen in Syrien

Der Amnesty-Bericht „,Nowhere is safe for us‘: Unlawful attacks and mass displacement in North-West Syria“ („,Für uns ist es nirgends sicher‘: Unrechtmäßige Angriffe und Massenvertreibung in Nordwestsyrien“) stützt sich auf Interviews mit 74 Zeugen der Angriffe, unter ihnen Lehrer, Ärzte, Binnenvertriebene und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Untermauert werden die Zeugenaussagen durch Video- und Fotoaufnahmen, Satellitenbilder sowie abgehörte Kommunikation von russischen und syrischen Streitkräften.