Auch Parlament hatte Masken von Hygiene Austria

Die Causa rund um mutmaßlich auf „Made in Austria“ umetikettierte Billigmasken aus China ist am Mittwoch auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss ein Thema gewesen - wenn auch nur am Rande. SPÖ und FPÖ wiesen darauf hin, dass die Ware vom heimischen Hersteller Hygiene Austria auch vom Parlament zur Verfügung gestellt wird. Dass der Geschäftsführer der Firma ein Verwandter der Büroleiterin von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist, fand ebenfalls Erwähnung.