Wölfe in Österreich: Zwei von drei Rudeln vermisst

Grundsätzlich ist nicht genau bekannt, wie groß die Wolfspopulation in Österreich ist, da das Monitoring dem WWF zufolge sehr lückenhaft ist. Genetisch nachgewiesen wurden im Vorjahr aber 22 einzelne Wölfe - zehn in Tirol, fünf in Niederösterreich, vier in der Steiermark, zwei in Vorarlberg und ein Individuum in Oberösterreich. Dazu kommen sechs noch nicht sicher bestätigte Tiere sowie zwölf Welpen und Jungwölfe im Rudelverband. „Während es bei der Wolfsfamilie am Truppenübungsplatz Allentsteig weiteren Nachwuchs gab, ist bei zwei weiteren Rudeln im Waldviertel nicht einmal gesichert, dass es sie überhaupt noch gibt“, sagte Pichler.