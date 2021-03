Unter Drogen am Steuer: Drei Grazer erwischt

Am frühen Nachmittag am Dienstag führte die Polizei in den Grazer Bezirken Lend und St. Leonhard Schwerpunktkontrollen durch. Dabei entdeckten sie drei Personen, die trotz Drogeneinflusses am Lenkrad saßen: Zwei Männer (18 und 21 Jahre alt) und eine 39-jährige Frau.