Kathi Kallauch: „Die Welt dreht sich weiter!“

Die in Mils bei Hall in Tirol lebende und arbeitende Sängerin und Songwriterin Kathi Kallauch will mit ihrer neuen Single weder alles gutheißen noch schwarzmalen. Sie spricht mit dem Titel „Okay“ ihre eigene Geschichte an. Wobei sie parallel zu diesem Ohrwurm ein äußerst sehenswertes YouTube-Video produziert hat.