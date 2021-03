Vorsicht Abzocke! Die Kriminalität im Web „boomt“

Geschäft mit der Liebe und dem schnellen Geld

Hochkonjunktur haben derzeit „Betrügereien im Bereich der Liebe und der Finanzen“. Die jüngsten Beispiele: Im Februar wurde bekannt, dass es ein Täter über eine Dating-Plattform schaffte, einer 38-jährigen in Innsbruck lebenden Deutschen in Summe einen fünfstelligen Eurobetrag zu entlocken. Mit der Behauptung, er sei in Not, überwies sie leichtgläubig ihr Erspartes.