Experte sarkastisch: Will man das Virus verwirren?

„De facto bereits in dritter Welle“

Österreich habe zuletzt „ein europaweit erstklassiges Surveillance-Netzwerk aufgebaut, was die Varianten anbelangt“, so Klimek zur APA. Nun beziffert der „Variantenbericht“ der AGES den Anteil von B.1.1.7 und der südafrikanischen Variante B.1.351 bei knapp unter 60 Prozent (Stand: 26. Februar). „Es ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, warum diese Information nicht so ernst genommen wird, wie sie es eigentlich verdienen würde“, so Klimek. De facto habe man bereits so etwas wie eine dritte Welle durch das Umsichgreifen der neuen Variante, die das Infektionsgeschehen eindeutig übernehme.