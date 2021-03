Knapp unter 2000 Corona-Neuinfektionen im Land

Am Dienstag musste erneut ein deutlicher Zuwachs an Patienten in den Spitälern registriert werden: Auf Normalstationen mussten gleich 68 Patienten neu aufgrund einer Coronavirus-Infektion behandelt werden, neu auf Intensivstationen aufgenommen werden mussten sechs Patienten. Insgesamt befinden sich derzeit 1427 Menschen in Krankenhäusern, davon 296 auf Intensivstationen.