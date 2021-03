Luxusuhren verschollen: Paketbote (29) vor Gericht

„Coole Socke“ oder Opfer?

Doch vor Gericht stellte sich heraus, dass zumindest zwei Sendungen gar nicht vom Angeklagten zugestellt wurden. „Er muss eine coole Socke sein, wenn er an seinem ersten Arbeitstag so eine Aktion gerissen hat“, meinte sogar der Staatsanwalt. Und auch die Richterin konnte nicht ausschließen, dass jemand die Uhren im Lager der Zustellfirma oder am Weg nach Tirol gestohlen hat. Der Italiener wurde freigesprochen.