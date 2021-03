17-jähriger Salzburger erreicht das Halbfinale

Lob und Kritik von der Jury für seine Interpretation von „Stay with me“ (Sam Smith) – aber am Ende hieß es für Markus Manzl „Stay with“ Starmania. Der Schüler des BORG St. Johann hat am Freitag die erste Runde der ORF-Show überstanden und sich fürs Halbfinale qualifiziert – trotz Kritik von Jury-Mitglied Ina Regen. „Ich wünsche mir mehr Gefühl und weniger Inszenierung, a Haucherl mehr Herz“, sagte die Sängerin.