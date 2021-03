TU Graz will in zehn Jahren klimaneutral sein

„Vertretbare Kosten“

„Wir können einen Großteil unserer CO2-Emissionen verhindern und haben gesehen, dass das durchaus mit vertretbaren Kosten umsetzbar ist“, hielt Kainz demnach am Montag in Anwesenheit von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Forschungslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) fest. In Zahlen bedeutet das, das die TU Graz bis 2030 auf Basis aktueller Berechnungen rund elf Millionen Euro in das ehrgeizige Ziel investieren möchte.