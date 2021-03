Demo in Hongkong für Freilassung von Aktivisten

In Hongkong haben am Montag Hunderte Anhänger der Demokratiebewegung für die Freilassung von 47 Aktivisten demonstriert, denen eine „Verschwörung zum Umsturz“ vorgeworfen wird. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Gericht, in dem die am Vortag erhobenen Anschuldigungen bestätigt werden sollten.