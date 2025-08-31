Leeres Asylheim kostet eine Million Euro pro Jahr

Die Zahlen aus dem Innenministerium

Doch wie nun aus einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die steirischen Freiheitlichen hervorgeht, verursacht das umstrittene Haus nach wie vor hohe Kosten. „Seit Stilllegung der Einrichtung wurden für Miete und Betriebskosten 440.000 Euro, für direkten Personalaufwand 280.000 Euro sowie für Verwaltungsaufwand 210.000 Euro aufgewendet“, heißt es in dem von Gerhard Karner gezeichneten Schreiben, das der „Krone“ vorliegt. Im ersten Quartal 2025 schlugen die Ausgaben bereits mit 238.000 Euro zu Buche.