Leeres Asylheim kostet eine Million Euro pro Jahr

Das Haus Semmering ist eigentlich bereits seit dem Vorjahr geschlossen – aber bietet noch immer reichlich Zündstoff. Miete, Betriebskosten, Personal – das Objekt bleibt teuer.
Wir erinnern uns: Von Herbst 2021 bis Herbst 2024 diente das Gebäude in Spital am Semmering als Flüchtlingsquartier, beherbergte insgesamt 5176 Menschen (50 Prozent stammten aus Syrien). Nachdem die große Asylwelle abgeebbt war, veranlasste die Betreiberin, die Bundesbetreuungsagentur, dessen Schließung.
Die Zahlen aus dem Innenministerium
Doch wie nun aus einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die steirischen Freiheitlichen hervorgeht, verursacht das umstrittene Haus nach wie vor hohe Kosten. „Seit Stilllegung der Einrichtung wurden für Miete und Betriebskosten 440.000 Euro, für direkten Personalaufwand 280.000 Euro sowie für Verwaltungsaufwand 210.000 Euro aufgewendet“, heißt es in dem von Gerhard Karner gezeichneten Schreiben, das der „Krone“ vorliegt. Im ersten Quartal 2025 schlugen die Ausgaben bereits mit 238.000 Euro zu Buche.
FPÖ: „Horrende Steuergeldverschwendung“
Viel Geld für ein leeres Heim, findet die FPÖ. Von „horrender Steuergeldverschwendung“ spricht der stellvertretende Klubobmann Philipp Könighofer: „Hochgerechnet wird allein im heurigen Jahr eine Million Euro fällig. Das ist, gerade in Zeiten von budgetären Herausforderungen, eine finanzpolitische Bankrotterklärung!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.