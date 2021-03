Tauernklinikum: Tauziehen um Sparprogramm

Wie berichtet, steht für bis zu 550 der rund 1000 Mitarbeiter an den Tauernklinikum-Standorten in Zell am See und Mittersill Kurzarbeit im Raum. Dafür ist jedoch eine Zustimmung des Betriebsrates und der Sozialpartner notwendig. Heute finden dazu weitere Gespräche am Klinikum statt. Geschäftsführer Franz Öller will „jedenfalls alle verfügbaren 550 Mitarbeiter zur Kurzarbeit anmelden“. Nachsatz: „Wie viele davon letztendlich wirklich in Kurzarbeit gehen müssen, steht noch nicht fest.“