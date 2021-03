Corona im Abwasser: Kein starker Anstieg in Tirol

„Die Abwasser-Daten sind einer von mehreren wesentlichen Bausteinen einer ganzheitlichen Lagebeurteilung in Tirol. Das Institut für Gerichtliche Medizin an der Uni Innsbruck hat mit dem Land Tirol hier innerhalb Österreichs, aber auch darüber hinaus, eine Vorreiterrolle übernommen und Entwicklungsarbeit geleistet. So beginnen inzwischen auch andere Bundesländer diesem Beispiel mit Unterstützung der Tiroler Experten zu folgen“, sagt Gesundheits-Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP) dazu.