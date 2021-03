Hartberg: Hellwach ins Finale um die Top-Sechs

Der Wecker ist gestellt. In Hartberg ist es Zeit, dass die Schopp-Elf ein gesamtes Spiel über Volldampf gibt. Zu oft waren die Oststeirer in dieser Saison in der Anfangsphase einer Partie noch mit dem Kopf in der Kabine. 14 Mal (!) in dieser Spielzeit geriet Hartberg in Rückstand. Nur zweimal (gegen den LASK und gegen die Admira im Herbst) verwandelten Tadic & Co. ein 0:1 noch in einen Sieg! Will man den Einzug in die Meistergruppe schaffen, müssen die Oststeirer ihr „Schlafmützen-Image“ ablegen. Das weiß auch Manfred Gollner: „Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein! Der Erfolg beim LASK gibt uns Selbstvertrauen, jetzt wollen wir die Top-6 schaffen. Das hat uns ja keiner zugetraut, aber nach unserer kleinen Serie ist alles drinnen. Träumen darf man ohnehin, aber jetzt ist es für uns auch greifbar!“