„Stimmung gegen AstraZeneca“ in Wiens Spitälern

In den Wiener Spitälern, wo auf Basis des Wiener Impfplans aktuell Impfungen gegen das Coronavirus im Gange sind, gibt es Vorbehalte gegen den AstraZeneca-Impfstoff. So soll aufgrund von Lieferengpässen bei Biontech/Pfizer in einigen Häusern der Impfplan angepasst worden sein. Dort soll nun primär das AstraZeneca-Vakzin verimpft werden - was in der betroffenen Belegschaft zum Teil Aufregung und Unmut ausgelöst hat ...