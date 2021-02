„Champagner fast in einem Zug ausgetrunken!“

„Das war der Hammer“

Ganz besonders groß war diesmal auch das Vertrauen in sein Material. Deshalb gab’s auch ein spezielles Danke an Fischer-Servicemann Matthias Tangl. „Was ich da unter meinen Füßen hatte, das war der Hammer, einfach perfekt.“ Das erste Mal auf einem Weltcup-Stockerl hat Brennsteiner dann in vollen Zügen genossen – im wahrsten Sinne des Wortes. „Den Champagner hab ich fast in einem Zug ausgetrunken.“ Trotzdem will er heute unbedingt nachlegen!