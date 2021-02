Grill: „Zielraum war von Anfang an ein Problem“

Freud und Leid liegen im Sport oft eng beisammen. Enger wie bei Lisa Grill geht es nicht. Für Salzburgs größte Ski-Hoffnung ging die Saison am 11. Februar jäh zu Ende. Zuerst gewann die 20-jährige, dreifache Junioren-Vizeweltmeisterin in Santa Caterina (It) zwei Europacup-Abfahrten an einem Tag. Mit dem zweiten Sieg hat sie sich vorzeitig die Disziplinenwertung und ein Weltcup-Fixticket für kommende Saison gesichert.