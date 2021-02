Kurzarbeit: Urlaubsvorstoß schlägt nun hohe Wellen

Laufende Beiträge sollen die Töpfe füllen

Künftig könnten dann die Betriebe mit ihren Beiträgen die Kassen füllen. Ob es zu dieser Regelung kommt, wird sich jedoch erst zeigen: Erst am Freitag wandte sich die Gewerkschaft in einem offenen Brief an Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) und die Tourismussprecher aller Parlamentsparteien.